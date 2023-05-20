اليك 6 أسباب تمنع جسمك من خسارة الوزن

2023/05/20 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يعتبر تغيير النظام الغذائي، وممارسة التمارين في الصالات الرياضية هي أحد الخطوات الشائعة التي يتم إتخاذها عند خسارة الوزن.أسباب تمنع خسارة الوزن وأظهرت الأبحاث أن خسارة الوزن يمكن أن تتأثر […]

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