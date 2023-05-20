حنون يدعو رجال الأعمال والاقتصاديّين مشاركة ‘النزاهة’ في تصدّيها ‘لجيش الفساد’

2023/05/20 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ، اليوم السبت، رجال الأعمال والاقتصاديّين والنخب والكفاءات مشاركة هيئة النزاهة في تصدّيها للفساد، لافتاً إلى أنَّ الهيئة ستضرب بيدٍ من حديدٍ الفاسدين […]

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