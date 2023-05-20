الصابئة المندائيين يحتفلون بعيد التعميد الذهبي

2023/05/20 | 14:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك برعاية فضيلة الريش أمه ستار جبار حلو رئيس طائفة الصابئة المندائيين أدى أبناء الطائفة المراسيم الدينية الخاصة بعيد التعميد الذهبي، في بغداد والمحافظات وذلك يوم الخميس ٢٠٢٣/٥/١٨، على ضفاف الأنهر.وتبادلت العوائل المندائية التهان بالمناسبة، وابتهلت الى الحي العظيم أن يحل الأمن والأمان ربوع عراقنا الحبيب وينعم شعبنا الكريم بالسلام، كما …

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