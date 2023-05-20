فالح الفياض من سنجار :استقرار سنجار لا يحتاج الى مجاملات سياسية

2023/05/20 | 14:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – سنجار زار رئيس هيئة الح-شد الش-عبي السيد فالح الفياض و قائد عمليات نينوى السيد خضير المطروحي و الوفد المرافق له اليوم الجمعة، معسكر قادة النصر مقر لواء ال 74 في قضاء سنجار غربي نينوى.وكان في استقباله آمر لواء 74 (لواء سنجار) السيد مراد شيخ كالو و معاونه السيد ابو عباس البشكاني …

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