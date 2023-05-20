فاجأ العراقيين من الفضاء .. سلطان النيادي : لولا بغداد لما تقدمت البشرية | تقرير

2023/05/20 | 14:31 - المصدر: قناة التغيير

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أثار رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي فرحة عارمة في قلوب العراقيين والعرب للصورة التي التقطها من الفضاء للعاصمة العراقية بغداد وتعليقه عليها بأهميتها في صناعة الحضارة العربية وازدهار البشرية..

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