2023/05/20 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مركز الإعلام الرقمي DMC: تيليجرام تحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء في العراق

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اعلن مركز الإعلام الرقمي DMC قيام منصة تيليجرام بحذف حوالي 40 قناة وبوت تستخدم لابتزاء النساء في العراق.

وبين المركز ان القنوات تُستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تيليحرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق.

واشار المركز ان المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم.

يذكر ان منصة تيليجرام قامت يوم أمس الجمعة بحذف عدة قنوات وبوتات على منصتها كانت تُستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين.

مركز الإعلام الرقمي DMC

السبت 20 آيار 2023

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