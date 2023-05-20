محكوم بالإعدام مرتين.. حوت الناصرية يبتلع نزيلاً أربعينياً من أهالي الموصل

2023/05/20 | 14:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الناصرية

أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بوفاة نزيل اربعيني داخل سجن الناصرية المركزي.





وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "نزيلا اربعينيا من أهالي محافظة الموصل، توفي اليوم داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) لأسباب غير معلومة لغاية الآن".

وأضاف، أن "النزيل محكوم مرتين بالإعدام شنقاً حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

ويضمّ سجن الحوت ما يقارب الـ 40 ألف معتقل، وهو أكبر السجون العراقية بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، والذي يقع في محافظة الناصرية جنوب البلاد.

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