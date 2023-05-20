طالبت بملاحقة الجناة.. قطر تدين اقتحام وتخريب سفارتها لدى الخرطوم

2023/05/20 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت قطر بشدة، السبت، اقتحام وتخريب سفارتها في العاصمة السودانية، الخرطوم، من قبل ما وصفتها بأنها "قوات مسلحة غير نظامية"، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش وعناصر الدعم السريع شبه العسكرية.

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