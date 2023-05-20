الهند تخفض ضريبة المكاسب غير المتوقعة على النفط الخام إلى الصفر

2023/05/20 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خفضت الهند ضريبة المكاسب غير المتوقعة على النفط الخام إلى الصفر من 4100 روبية للطن اعتبارا من 16 مايو، وفقا لإخطار حكومي.

تركت ضريبة المكاسب غير المتوقعة على البنزين والديزل ووقود توربينات الطيران دون تغيير عند الصفر.

في أوائل أيار/مايو، خفضت الحكومة ضريبة غير المتوقعة على النفط الخام المنتج محليا إلى 4100 روبية للطن الواحد من 6400 روبية للطن الواحد.

في المراجعة السابقة لذلك، أعادت الحكومة فرض ضريبة الأرباح غير المتوقعة على النفط المنتج محليا من الصفر إلى 6400 روبية للطن الواحد وألغت رسوم التصدير على الديزل.

تتم مراجعة معدلات الضرائب كل أسبوعين بناء على متوسط أسعار النفط في الأسبوعين الماضيين.

بدءا من 1 يوليو 2022، فرضت الهند ضريبة الأرباح غير المتوقعة، وانضمت إلى عدد متزايد من الدول التي تفرض ضرائب على الأرباح العادية الفائقة لشركات الطاقة.



في حين تم فرض رسوم على تصدير البنزين والديزل ووقود الطائرات، تم فرض رسوم إضافية خاصة على النفط الخام المنتج محليا.



ثم أدخلت نيودلهي رسوم تصدير قدرها 6 روبية لكل لتر على البنزين و ATF و 13 روبية للتر على الديزل.

يتم حساب ضريبة الأرباح غير المتوقعة عن طريق أخذ أي سعر يحصل عليه المنتجون فوق العتبة.

كان من المتوقع أن تعوض الضريبة عن تخفيض رسوم الإنتاج على البنزين والديزل لتوفير الإغاثة للمستهلكين.



ولكن من المتوقع أن يقلل الانخفاض في المكاسب غير المتوقعة من المستويات الأولية من تحقيق الحكومة.

تعد شركات التكرير الخاصة Reliance Industries Ltd وشركة Nayara Energy التي تتخذ من روسنفت مقرا لها المصدرين الرئيسيين للوقود مثل الديزل و ATF.



وتستهدف ضريبة المكاسب غير المتوقعة على النفط الخام المحلي المنتجين مثل شركة النفط والغاز الطبيعي التي تديرها الدولة وشركة Vedanta Ltd.

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