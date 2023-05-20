باسم قاسم يرد على بيان الميناء

2023/05/20 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدرب فريق الميناء لكرة القدم باسم قاسم، على البيان الصادر من قبل إدارة “السفانة” بشأن تواجده في ملعب وتدريبات النفط.

وقال قاسم في بيان إنه “لا يوجد مبرر نهائيا لهذا البيان وأنا مستغرب كثيراً من ذلك وحتى إدارة النفط غير معنية وليست طرفاً وكذلك الموضوع ليس بهذا الشكل الذي ذكر في البيان بقدر ماهو تواجدي في ملعب النفط القريب من منزلي وللعلاقة الطيبة التي تجمعني مع الاخوان في إدارة النفط تواجدت مساء في ملعب النادي للسلام على الاخوان في الادارة وبعد نهاية التدريب قام أغلب اللاعبين ممن عملوا معي الموسم الماضي مع النفط باالسلام والتحية وخلال ذلك حثيتهم على تقديم المستويات الجيدة والذي تنقذ ناديهم من شبح الهبوط”.

وأضاف “أنا متواجد في بغداد منذ يوم أمس الجمعة في اجازة ليومين بعد خوضنا مباراة تجريبية في المدينة الرياضية في البصرة مع شباب النادي للحفاظ على جاهزية اللاعبين وبعد المباراة أعطينا راحة ليومي الجمعة والسبت وهذا الأمر طبيعي كون مباراتنا الختامية مع أمانة بغداد تأجلت إلى يوم 31 أيار”.

وتابع “سنلتحق مع الميناء بأول وحدة تدريبية يوم غد الاحد في المدينة الرياضية ونستمر بتطبيق منهاجنا التدريبي حتى المباراة الختامية مع أمانة بغداد والتي نطمح من خلالها خطف لقب الدوري إن شاء الله وبلغنا بضرورة التواصل مع الأخوان في نادي البحري لإقامة اخر مباراة تجريبية لنا والتي وضعناها ضمن المنهاج استعداداً للمباراة الختامية يوم الخميس المقبل وكل الأمور مستمرة ومتواصلة بشكل جيد استعداداً للمباراة الختامية باستثناء مغادرة اللاعبين المحترفين المدافعين محمد اوتارا والمدافع سفيان طلال ولربما يغادر كذلك المهاجم البرازيلي سانتوس”.

وأشار إلى إن “كل مافي الأمر انا تكلمت مع الأخوان في إدارة الميناء وعن طريق مدير الفريق علي فاضل قبل أسبوع وهم متواجدين في بغداد واخبرتهم بطلب إدارة نادي النفط وبعد نهاية المباراة الختامية مع أمانة بغداد بأن أكمل ماتبقى من أدوار فقط لهذا الموسم نظراً لصعوبة موقف نادي النفط واعتقد بأن هذا الموضوع طبيعي جداً لطلب إدارة نادي النفط وكذلك من حقي أن امد يد العون لهم بعد نهاية عقدي مع الميناء بانتهاء المباراة الختامية مع أمانة بغداد وأنا قبل أسبوع بلغت الإدارة فقط للأدوار المتبقية لهذا الموسم مع رغبتي الكبيرة بالاستمرار مع نادي الميناء للموسم وانا مستعد من الآن وقبل نهاية المباراة الختامية للجلوس والتباحث وتوقيع العقد وإذا أرادت الإدارة غير ذلك وبعد نهاية المباراة الختامية فأنا متواجد في بغداد أو البصرة وانا ملتزم مع إدارة الميناء والأولوية لهم”.

وأكمل “للأسف اتصل بي مدير الفريق علي فاضل مساءً وسألني عن مايشاع وأكدت له بعدم صحة المعلومات وإني ملتزم مع الميناء وجمهور الميناء لكن رغم ذلك للأسف صدر هذا البيان وظهر كابتن عادل ناصر كذلك للإعلام واخذا الموضوع اكثر مما يستحق وانا كلي استغراب لماذا هذا التعامل معي هل قصرنا في خدمة كرة الميناء؟”.

وأكمل حديثه بالقول: “رغم كل الصعوبات التي واجهناها حققنا الطموح وأعدنا الميناء هذا الإرث الكبير إلى وضعه الطبيعي وما يثير الاستغراب أكثر بذكر بأن المدرب استلم جميع مستحقاته نعم استلمت جميع مستحقاتي باستثناء مكافاة التأهل للممتاز ولابأس في ذلك لكن هل يعتقدون باستلام مستحقاتي وبعد نهاية الموسم وقبل ثلاثة أيام تقريباً استلمت اخر شهرين لرواتبي المتأخرة، هل استلامي لرواتبي المتأخرة تحسب بفضل علي والتي من المفروض أن استلمها حتى قبل ذلك الوقت وهذا ما معمول به مع أغلب الأندية التي عملت معها سابقاً”.

أتم قاسم “لا أفكر بالقطيعة مع إدارة الميناء رغم هذا البيان الذي تم نشره من قبلهم، لكن اذا أرادوا القطيعة معي بهذا البيان فهذا شأنهم وخاص بهم، أما الخطوات القادمة فالإدارة هي من تحدد ذلك وأنا حاضر بكل روح أخوية للنقاش معهم وتبقى العلاقة الطيبة بيننا وبينهم ولانريد أن تكون البداية او النهاية بهذا الشكل”.

يذكر أن باسم قاسم قاد الميناء للعودة إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

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