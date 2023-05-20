أنجلينا جولي تطلق علامتها التجارية الخاصة Atelier Jolie.. لماذا؟

2023/05/20 | 15:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجمة هوليوود، أنجلينا جولي، عن إطلاق علامتها التجارية الخاصة، والتي تُعرف بـ"Atelier Jolie"، يوم الأربعاء، في منشور خاص عبر منصة إنستغرام.

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