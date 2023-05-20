إقصاء واستحواذ على المناصب.. حزب بارزاني في دائرة إتهام نواب نينوى

2023/05/20 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

كشف ممثل القومية الشبكية النائب عن محافظة نينوى وعد قدو، اليوم السبت، عن وجود اعتراضات برلمانية على استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على المناصب في المحافظة.

وقال قدو لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني مسيطر على المناصب المهمة في محافظة نينوى"، مضيفا ان "حجم الانتخابي للحزب لا يتناسب مع المناصب التي يستحوذ عليها"، لافتا الى أن "هناك استفراد للحكم من قبل حزب بارزاني في نينوى، وهذا يعد خللاً في المنظومة والاستقرار السياسي".

وبين أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعمل على إقصاء كل الذين لديهم انتماءات حزبية أخرى في محاولة لزيادة نفوذه والاستحواذ على المناصب"، مؤكدا أن "هذا الامر مرفوض بشكل كبير من قبل القوى السياسية في نينوى وكذلك المجتمع الموصلي".

وكشف قدو ان "الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، يعمل على منح بعض المناصب المهمة لشخصيات عربية ينتمون للحزب ويعملون على تنفيذ توجيهاته والتي اصبحت تدار من خارج حدودها الإدارية، مشيرا الى أن " إدارة مجلس المحافظة تتسم بالضعف ومسلوبة الإرادة ولا تستطيع مجابهة حزب بارزاني، حسب وصفه".

هذا وسبق ان أعلن القيادي في التحالف الشبكي سامي فاضل، رفض جميع مكونات سهل نينوى تحكم حزب مسعود بارزاني بمناطق سهل نينوى، فيما هدد بالاعتصام المفتوح لمنع عودتهم.

وأشارت مصادر صحفية الى وجود صراع سياسي على أحد المناصب في نينوى، وان الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، ونواب عن المكوّن الشبكي، وسط تحذيرات من خطورة تطوّر الخلاف على المنصب، وبلوغه مرحلة الفوضى.

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