2023/05/20 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، الإطاحة بثلاثة إرهابيين في محافظتي نينوى والانبار.

وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم) أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقة العاشرة والسادسة عشر وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في ناحية القيارة وسيطرتي الشهيد احمد الصداك والشهيد سبهان الجبوري".

وأوضح أن الكمين "أسفر عن إلقاء القبض على (3) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 ارهاب في قضائي الرمادي والموصل".

وأشار الى أنه "تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياَ وأصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى والانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة إرهابيين في نينوى والانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).