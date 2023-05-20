السعودية تحدد موعد عيد الأضحى

2023/05/20 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية أن موعد عيد الأضحى للعام 2023، سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو/ حزيران ولغاية السبت 1 يوليو/ تموز.





ومن المرتقب أن يتم الإعلان شرعا وبشكل رسمي عن موعد العيد عقب استطلاع هلال شهر ذي الحجة خلال 4 أسابيع مقبلة.

ويوافق "يوم عرفة"، في الثلاثاء 27 يونيو/ حزيران، وهو يعد من أقدس أيام العام للمسلمين، حيث يقف المؤمنون على جبل عرفات، حيث الذكر والتكبير والتحميد والتهليل والدعاء، وقراءة القرآن الكريم.

وكانت السعودية قد أعلنت بوقت سابق أنها تتوقع استضافة أكثر من مليوني حاج خلال موسم الحج للعام 2023 الجاري.

وعرفت السعودية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مواسم حج استثنائية منذ انتشار كورونا، وبلغ عدد الحجاج خلال موسم 2022 الماضي قرابة 899 ألفا، بينهم قرابة 780 ألفا من خارج المملكة.

واقتصر موسم الحج لعام 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، والعام 2020 شهد موسما استثنائيًا للحج، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في العام 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر: وكالات

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