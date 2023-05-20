الفياض: إعادة النازحين إلى سنجار تتطلب مناقشات مع إقليم كردستان

2023/05/20 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

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اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، اليوم السبت، أن إعادة

النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار

تتطلب مناقشات مع حكومة إقليم كردستان.

وقال الفياض خلال كلمته في المؤتمر

الأمني في نينوى، إن استقرا

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