العراق يبيع أكثر من مليار و250 مليون دولار في أسبوع

2023/05/20 | 15:32 - المصدر: وكالة نون

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بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي

الإجمالية في مزاد العملة الصعبة

للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من

مليار و250 مليون دولار.

وباع البنك المركزي خلال الأسبوع

الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها

المز

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