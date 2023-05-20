2023/05/20 | 15:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pkHcXFH1498

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. الجامعة الأميركية الكوردستانية تطلق مشروعا لدعم مشاريع الشباب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. الجامعة الأميركية الكوردستانية تطلق مشروعا لدعم مشاريع الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).