“واقعة مخيفة” داخل دار مسنين

2023/05/20 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشرطة الأسترالية السبت، أنها لن تنشر الفيديو الذي يوثق الجريمة التي ارتكبها أحد أفرادها باستخدامه مسدسا صاعقا ضد مسنة في دار للمسنين.

وقالت مسؤولة في الشرطة، عدم وجود توجه لدى المؤسسة الأمنية إلى نشر صور التُقطت بواسطة كاميرا مثبتة على جسم شرطي استخدم مسدساً صاعقاً ضد امرأة تبلغ 95 عاماً تعاني من الخرف.



وفق ما ذكرت “وكالة فرانس برس“.

ويؤكد عناصر الشرطة أنهم حضّوا نولاند على ترك السكين، لكنها اتجهت نحوهم “بخطى بطيئة” متكئة على جهاز للمساعدة على المشي، ما دفع بأحد العناصر إلى استخدام مسدسه الصاعق ضدها.

وأوضحت ويب بالاستناد إلى “موجبات قانونية” مرتبطة بأجهزة المراقبة، عدم وجود “نية للكشف (عن الصور) إلا إذا كان هناك مسار في نهاية (التحقيق) يتيح كشفها”.

ولفتت إلى أن التحقيق بشأن استخدام المسدس الصاعق “سيستغرق وقتاً”.

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