2023/05/20 | 15:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، رئيس تحالف الفتح الأستاذ هادي العامري وشدد الطرفان على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.

ناقش الحكيم والعامري تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات القادمة وسبل دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وفق الأولويات وعلى رأسها ملف الخدمات،و سبل تقوية الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة وتماسكهما.

وأكد الطرفان على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة للبلد وحفظ حقوق الجميع، وبينوا أهمية أن التنسيق الموازنة مع أولويات الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم والعامري يناقشان اقرار الموازنة العامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم والعامري يناقشان اقرار الموازنة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).