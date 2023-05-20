فندرز : الأفلام الوثائقية توفر حرية أكبر من الروائية

2023/05/20 | 15:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان (فرنسا) (أ ف ب) – بعد نحو 40 عاماً على فوز فيم فندرز بالسعفة الذهبية، يتضمن برنامج الدورة السادسة والسبعين لمهرجان كان فيلمين له، أحدهما وثائقي والآخر روائي، ومع أن المخرج الألماني المخضرم لا يفضّل أيّاً من النوعين على الآخر، يرى أن النمط التسجيلي ينطوي على قدر أكبر من المغامرة.في الواقع، ليس “أنسيلم” […]

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