2023/05/20 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تخلي نزلاء وتخمد حريقا اندلع داخل فندق بكربلاء المركز الخبري الوطني.

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