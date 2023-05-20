2023/05/20 | 15:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني من المتوقع أن يمر كويكب يحمل اسم “2023 جيه كيه” بسرعة أمام الأرض غداً الأحد، وسوف تكون المسافة بينه والأرض نحو مليون ميل.ووفقاً لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، يبلغ “2023 جيه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كويكب كبير يمر أمام الأرض غداً المركز الخبري الوطني.

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