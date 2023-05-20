بعد السقوط المدوي في دوري الأبطال.. مدرب ريال مدريد يكشف خططه

2023/05/20 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، السبت، أي شك بشأن مستقبله القريب، بقوله إنه سيحترم العام الأخير من عقده مع النادي الملكي، وسط اهتمام من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

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