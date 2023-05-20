2023/05/20 | 15:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: كتب نبيل المرسومي..تشتكي لجنة الأوقاف النيابية من شحة التخصيصات...

ظهرت المقالة لماذا تشتكي الاوقاف الدينية من قلة التخصيصات المالية؟ أولاً على المسلة.

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