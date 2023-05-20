عالم فيروسات يتحدث عن مدى استعداد الإنسان للإصابة بأنفلونزا الطيور

2023/05/20 | 16:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن البروفيسور أناتولي ألتشتاين، عالم الفيروسات كبير الباحثين في مركز “غماليا” لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، أن الإنسان غير معرض للإصابة بإنفلونزا الطيور.ويشير البروفيسور في حديث لصحيفة “إزفيستيا” إلى أن احتمال انتشار وباء إنفلونزا الطيور منخفض.ويقول: “عموما بعض أنواع فيروس إنفلونزا الطيور يمكن أن تصيب البشر، ولكن بصعوبة.أي لا بد أن […]

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