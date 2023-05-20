2023/05/20 | 16:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cc98i5YZhY4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #عاجل | ظهور جديد لاصحاب القضية: بايعوا مقتدى الصدر | اخبار الثالثة 2023/5/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #عاجل | ظهور جديد لاصحاب القضية: بايعوا مقتدى الصدر | اخبار الثالثة 2023/5/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).