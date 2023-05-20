الرصد الزلزالي يعلن تسجل حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى

2023/05/20 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي ، السبت، تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى.

وقالت الهيئة في بيان ان الهزة كانت بقوة 3،5 على مقياس ريختر.

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