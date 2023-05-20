التربية توضح بشأن قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات

2023/05/20 | 16:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوضح وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، السبت، بشأن موضوع قطع خدمة الانترنت خلال فترة امتحانات الصفوف المنتهية للعام الدراسي الحالي 2022 – 2023.

وقال الجبوري في حوار صحفي إن” هذا موضوع قطع الانترنت خلال فترة الامتحانات مهم، ويحتاج الى قرار من رئاسة الوزراء، وسنقوم خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة بمناقشته”.

وأضاف، أن” قطع الخدمة ليست ظاهرة سلبية وهناك الكثير من دول العالم تقطع خدمة الانترنت خلال فترة الامتحانات، وحتى إقليم كردستان يتبع هذه الآلية خلال فترة الامتحانات”.

وأشار الجبوري، الى ان “عملية القطع هي شيء إيجابي للحفاظ على الأسئلة، وعدم تسريبها، ونحن مصرون على أن تكون لنا وقفة جدية على آلية قطع الانترنت خلال الامتحانات للحفاظ على شفافيتها”.

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