2023/05/20 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة النقل والاتصالات في مجلس

النواب العراقي كاروان علي يارويس،

اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الى رفض

التصويت على فقرة اعادة الضرائب على

بطاقات اعادة شحن رصيد الهاتف النقال،

بعد إدراجها في ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تم إدراجها في الموازنة.. ضرائب بطاقات تعبئة رصيد الهواتف تعود من جديد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تم إدراجها في الموازنة.. ضرائب بطاقات تعبئة رصيد الهواتف تعود من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).