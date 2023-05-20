نقابة صحفيي البصرة تفتح النار على قائد شرطة المحافظة وتوجه دعوة للصحفيين

2023/05/20 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

انتقد رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة صادق العلي، اليوم السبت، أداء قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم العتابي، مطالبا الصحفيين ان لا يمنحوه أكثر من حجمه، بحسب تعبيره.

وقال العلي في تسجيل صوتي حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة محافظة البصرة قاسم العتابي يفتقر لاسلوب مهني محترم في التعامل مع ابناء جلدته من مواطني البصرة".

وطالب، الصحفيين كافة "أن لا يعيروا اي اهتمام له ولا يمنحون أكثر من حجمه"مؤكدا انه "لم يلمس اي تعاون من قبل العتابي مع شريحة الصحفيين"، لافتا الى ان "ما حدث بينه وبين شيوخ عشائر البصرة دليل واضح على كيفية تعامله مع الامور وفق هكذا طريقة وأسلوب".

وسبق أن "رفعت قبيلة السعدون، دعوى قضائية بحق قائد شرطة البصرة قاسم راشد العتابي على خلفية الإساءة "الخادشة" للحياء بحق العشائر".

من جهته دعا النائب عن البصرة عدنان الجابري، الى استبدال قائد شرطة المحافظة اللواء قاسم العتابي على خلفية الإساءة الى العشائر.

وطالب "قائد شرطة البصرة بالاعتذار من البصريين"، داعيا "وزير الداخلية الى تكليف شخصية مهنية لقيادة شرطة البصرة تحترم البصرة وتسهر على امنها وسلامة اراضيها ومياهها".

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