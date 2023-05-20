آبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك: يمكن استخدامها بالمكالمات الصوتية

2023/05/20 | 16:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت شركة آبل عملاقة التقنية الأمريكية، عن مجموعة من المميزات...

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