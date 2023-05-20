2023/05/20 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مؤسس مجموعة “فاغنر” العسكرية الخاصة الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية فرضت اليوم السبت سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك (باخموت).وقال بريغوجين في تسجيل مصور من أرتيوموفسك: “بحلول ظهر اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الروسية تسيطر على “باخموت” بالكامل المركز الخبري الوطني.

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