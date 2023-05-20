خلال ساعتين ونصف الساعة نفذت 500 ألف بطاقة سفر مجانية إلى هونغ كونغ!

2023/05/20 | 16:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان زاكاري كوسين جاهزًا.فموقع نيويوركر حدد التاريخ في الأشهر التقويمية الخاصة به مسبقًا.وما كان من كوسين إلا مراقبة موقع Hello Hong Kong يوميًا كي يكون على بينة من ورود معلومات جديدة، متأملًا الحصول على تذكرة طيران مجانية.

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