27 مليون دولار.. بارزاني يعرض قصره المثير للجدل في اميركا للبيع بأقل من قيمته

2023/05/20 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

كشفت مجلة "ذا ريل ديل" المعنية بالشؤون العقارية، اليوم السبت، عن عرض القصر العائد لعائلة مسعود بارزاني للبيع بقيمة 27 مليون دولار، فيما أشارت الى أن العقار المذكور سبق وأن أثيرت ضجة إعلامية حوله.

وقالت المجلة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) إن "قصر بيفرلي هيلز في ولاية كالفورنيا الامريكية والمرقم ما يسون 613، والعائد لعائلة برزاني الحاكمة في إقليم كردستان العراق عرض للبيع بمبلغ 27 مليون دولار".

وأضافت أن "العقار المذكور والذي تم شراؤه عام 2019 من قبل شركة استثمارات محدودة لصالح عائلة البارزاني، عرض للبيع مؤخراً بمبلغ اقل من المعروض سابقا، حيث انخفض السعر من 30 مليون دولار عام 2022 الى 27 مليون خلال العام الحالي".

وأوضحت ان "القصر المذكور والذي اثار ضجة في الاعلام الأمريكي عقب الكشف عن عائديته لبارزاني، مسجل بشكل غير مباشر باسم رئيس إقليم كردستان الأسبق مسعود بارزاني، وهو جزء من (ثروة) يملكها داخل الولايات المتحدة".

وكشفت عن أن "القصر المذكور هو جزء من أملاك أخرى، من بينها قصر اخر يقع في ذات المنطقة مرتفعة الثمن المعروفة باسم بيفرلي هيلز".





وأكدت المجلة أن "القصر الاخر الواقع في 945 طريق فوت هيل، تبلغ قيمته الكلية 20 مليون دولار، وتم شراؤه من قبل بارزاني في ذات الوقت الذي اشترى فيه القصر المعروض حاليا للبيع".

يشار الى أن المجلة لم تذكر الأسباب التي دفعت بارزاني لعرض قصره مرتفع الثمن في الولاية الامريكية للبيع بسعر اقل من قيمته الرسمية.

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