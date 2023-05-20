2023/05/20 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم

السبت، اعتقال متهم قتل زوجته بواسطة

بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية في

المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، إنه "بعد جمع

المعلومات والتعمق بالتحقيق من قبل قسم

مكافح

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