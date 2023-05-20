الحرس الثوري الإيراني يهدد بإعادة استهداف مواقع عراقية: اسحبوا سلاح هذه الجماعات

2023/05/20 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد قائد القوات البرية للحرس الثوري

الإيراني محمد باكبور، اليوم السبت،

الحكومة العراقية من إعادة استهداف

مواقع الجماعات المسلحة في إقليم

كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح

هذه الجماعات.

وتحدث باكبو

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