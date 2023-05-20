رئيس هيئة النزاهة: سكوت القطاع الخاص عن الابتزاز منح الفاسدين القوَّة

2023/05/20 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة

حيدر حنون، اليوم السبت، رجال الأعمال

والاقتصاديّين والنخب والكفاءات

مشاركة هيئة النزاهة في تصدّيها

للفساد، فيما لفت إلى أنَّ الهيئة ستضرب

بيدٍ من حديدٍ الفاسدين والمت

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