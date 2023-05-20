شاهد بالفيديو.. عقارات الدولة.. احزاب متنفذة تستولي عليها واسماء كبيرة متورطة ببيعها

2023/05/20 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AdZO9Ulu-_Y

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