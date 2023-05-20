2023/05/20 | 17:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v9T9qyPIMw4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس هيئة الـ حـ شد الـ ـشـ ـعبي فالـح الـفياض في المؤتمر الأمني بنينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كلمة رئيس هيئة الـ حـ شد الـ ـشـ ـعبي فالـح الـفياض في المؤتمر الأمني بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).