يعود بعضها إلى عصر فجر السلالات.. ما أصول أغرب كلمات اللهجة العراقية؟

2023/05/20 | 17:46 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتميز اللهجة العراقية بعديد من الألفاظ والمصطلحات والسياقات الفريدة التي يعود بعضها إلى عصور فجر الحضارة في بلاد الرافدين، والتي تأثرت بحروب العراق والتلاقح بين الحضارات القديمة.

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