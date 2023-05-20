أزمة سقف الديون الاميركية لازمت بايدن في قمة مجموعة السبع

2023/05/20 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيروشيما (اليابان) (أ ف ب) – قد يكون الرئيس جو بايدن في الجانب الآخر من الكرة الأرضية لكن معركته السياسية بشأن رفع سقف الدين في الولايات المتحدة لازمته، ورؤية أحد كبار مستشاري البيت الأبيض للسياسة الداخلية مرهقا في فندق بهيروشيما خير دليل على ذلك.بروس ريد الذي شوهد في بدلة رياضية يتناول متأخرا وجبة الفطور […]

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