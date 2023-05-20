قائد فاغنر يعلن سيطرة الروس على كامل باخموت الأوكرانية

2023/05/20 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظر لكييف من خلال ثقب في سقف مبنى تضرر بعد هجوم بطائرة بدون طيار ليلاً في كييف في 20 مايو 2023 © اف ب سيرغي سوبينسكي موسكو (أ ف ب) – أعلن قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين السبت أن رجاله استولوا على كامل مدينة باخموت مركز القتال في شرق أوكرانيا الذي استمر منذ الصيف […]

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