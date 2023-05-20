2023/05/20 | 17:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، بأن يوم غد الأحد سيتوجّه نحو مليون تلميذ لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي.وقالت التربية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، إن “يوم غد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرابة المليون تلميذ يتوجهون غداً لأداء الامتحانات النهائية للصف السادس الابتدائي المركز الخبري الوطني.

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