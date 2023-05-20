ما مصير مدرب ريال مدريد مع النادي؟.. كارلو أنشيلوتي يرد

2023/05/20 | 18:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بقاؤه مع الفريق حتى يونيو/ حزيران 2024، مستبعدًا فكرة الرحيل والإشراف على تدريب منتخب البرازيل.

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