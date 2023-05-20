2023/05/20 | 18:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سلّط مقال تحليلي، الضوء، على دور وصلاحيات السفيرة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي. وجاء في المقال الذي كتبه الصحفي الاستقصائي العراقي المقيم في الولايات المتحدة الأميركية رياض محمد بعنوان “هل تنقذ السفيرة الامريكية العراق من ايران والميليشيات؟، “بحسب الدستور والقوانين الامريكية السارية فان السفير هو موظف بدرجة اعلى قليلا من مدير عام واقل […]

ظهرت المقالة استقراء يتناول دور سفيرة أميركا في العراق..



ماذا عن إيران والميليشيات؟ أولاً على ايرث نيوز.

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