المندلاوي: اللجنة المالية تبذل جهود استثنائية لانضاج بنود الموازنة كونها لثلاث سنوات مالية

2023/05/20 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمع السيد محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، اليوم السبت ٢٠- أيار ٢٠٢٣، مع السادة رئيس واعضاء اللجنة المالية النيابية، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (٢٠٢٣، ٢٠٢٤، ٢٠٢٥).

واكد السيد المندلاوي ، ان اللجنة المالية النيابية تبذل جهوداً استثنائية لاخراج وانضاج بنود مشروع قانون الموازنة بشكل رصين كونها لثلاث سنوات مالية، وان اعضاء اللجنة اكملوا التصويت على معظم مواد القانون، ومستمرون باجتماعاتهم لحسم الجزء القليل من الفقرات المتبقية، وتقديم التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس لتحديد موعد التصويت على الموازنة.

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