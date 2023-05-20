2023/05/20 | 18:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4WZMiyD2438

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة العمل تطلق الوجبة الأولى للمشمولين براتب الإعانة الأسرية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة العمل تطلق الوجبة الأولى للمشمولين براتب الإعانة الأسرية.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).