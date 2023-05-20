مؤتمر عشائري في البصرة يطالب بإقالة قائد الشرطة

2023/05/20 | 18:24 - المصدر: السومرية نيوز

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عقد تجمع ومؤتمر عشائري، اليوم السبت، لمطالبة وزير الداخلية ورئيس الوزراء بإقالة قائد شرطة البصرة اللواء قاسم راشد العتابي بسبب التجاوز على شيوخ المحافظة.

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