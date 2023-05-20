اللجنة المالية تعقد اجتماعاً استعداداً لحسم قانون الموازنة

2023/05/20 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، التصويت على المواد المتبقية والمضافة الى قانون الموازنة، مشيرة الى انها ناقشت استحداث الدراسات العليا في الجامعات الاهلية.

واوضحت اللجنة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "بحثت مقترحات بشأن إضافة المواد والنصوص التي من شأنها تعضيد الايرادات غير النفطية لرفد خزينة الدولة أهمها قيام وزارة الكهرباء بايصال الطاقة الكهربائية للاحياء السكنية والمناطق التي لا توجد فيها كهرباء ونصب العدادات الذكية".

واشارت الى انها "ناقشت استحداث الدراسات العليا في الجامعات الاهلية على وفق معايير وضوابط تصدرها وزارة التعليم للافادة من القطاع الخاص واستقطاب الطاقات العلمية داخل البلد".

وتدارست اللجنة "موضوع استحداث صندوق معالجة وتأهيل جرحى القوات الأمنية وعوائل الشهداء جراء المعارك ضد الارهاب في جميع المؤسسات العسكرية".

وصوتت اللجنة على "بعض المواد المتبقية في قانون الموازنة والتي تم إضافتها بما يضمن مصلحة البلد"، بحسب البيان.

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