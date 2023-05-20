الاتصالات النيابية تتحدث عن إعادة ضريبة بطاقات التعبئة للهاتف النقال

2023/05/20 | 18:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وضحت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، اليوم السبت، بشأن قرار الحكومة بإعادة الضرائب التي تم رفعها على بطاقات التعبئة للهواتف النقالة في موازنة 2023، فيما اكدت ان هنالك عدة مقترحات ستُقدم الى مجلس النواب واللجنة المالية بهذا الخصوص.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “احدى المقترحات التي ستقدمها لجنة النقل والاتصالات النيابية هو فرض ضرائب جديدة على شركات الاتصالات وليس على المواطن”، مشيرة الى ان “هنالك رفض واضح لقرار الحكومة بإعادة الضرائب على بطاقات تعبئة الهواتف النقالة في موازنة 2023”.

وتابعت، انه “سنفاتح اللجنة المالية باعتبارها الجهة الرئيسية المعنية بتعديلات مسودة قانون الموازنة العامة بضرورة عدم تحميل المواطن أجور إضافية على بطاقات التعبئة للهاتف النقال”، مبينة انه “لا يجب ان تبنى موارد الدولة المالية على مثل هكذا فقرات تزيد من أعباء المواطنين المالية”.

وكان مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، قد قرر خلال الفترة الماضية الغاء الضريبة المفروضة على بطاقات التعبئة للهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022.

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